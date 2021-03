La plate-forme immersive de musique électronique live à 360° Clubbing VR lance des tournages avec des contenus haute définition 8 K à 360°. Cette immersion visuelle et auditive est réalisée via la vidéo 360°, un format obtenu à partir d’une caméra sphérique. L’environnement est enregistré à 360° grâce aux différents objectifs qui composent la caméra, et le point de vue de la caméra devient votre point de vue dans l’expérience, grâce à un casque de réalité virtuelle, le Quest 2. Un tournage est prévu au mont Saint-Baudille, entre le plateau du Larzac et la mer Méditerranée. ■

Les images, actuellement en cours de traitement, seront bientôt disponibles sur le site : www.clubbingvr.com