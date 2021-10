CODA AUDIO HOPS12i

Cette enceinte point source trois voies passive intègre deux haut-parleurs de 12’’ équipés de bobines 4’’ à aimant néodyme et un haut-parleur médium/aigu coaxial néodyme de 1,4” dans un boîtier compact. L’ensemble comprend deux membranes annulaires concentriques, afin que toutes les zones de rayonnement des membranes soient proches de leurs bobines respectives. Elle permet différents réglages de dispersion et est dotée de guides d’onde interchangeables offrant divers réglages de directivité. Les guides d’onde contrôlent jusqu’à 300 Hz et le Hops12i peut être utilisé en mode autonome ou avec des subwoofers. Il intègre plusieurs points M8 pour fixer les accessoires de montage et a un indice de protection IP 54/55. ■