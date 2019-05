CODA AUDIO LINUS CONTROL EN V2, ENFIN !

Très attendue par les utilisateurs de la marque allemande, Linus Control arrive en v2. Un vrai pas de géant est franchi, seuls les presets des enceintes ayant été conservés. L’environnement de travail assure une meilleure efficacité en production. Citons de nouvelles fonctionnalités : affectation directe des HP vers les canaux d’ampli (plus de dépendance avec les bibliothèques d’utilisateur), connexion rapide et fiable sur tous les amplis à tout moment, transfert des flux de données et interconnectivité grandement améliorés, travail en réseau depuis n’importe quel appareil via IP, optimisé pour Mac OS X,

Windows, tablette et interface native, pilotage des unités Linus via des commandes de protocole UDP. ■