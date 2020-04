Coda Audio N-Series

S’adressant aux prestataires et aux régisseurs de salles venus en nombre, la présentation a débuté dans la partie « club » du Transbordeur, avec Patrick Legard dans le rôle du maître de cérémonie. C’était l’occasion de faire plus ample connaissance avec cette marque, fondée en 1994 par Svetly Alexandrov, dont le siège social est situé à Hanovre (Allemagne) et l’usine à Sofia (Bulgarie). Les étapes de développement de l’entreprise, les systèmes ligne source modulaires, et en particulier la dernière génération, la famille Ray (AiRay, ViRay et TiRay), ont ainsi été évoqués. C’est cette dernière qui a propulsé Coda dans la cour des grands, avec quelques belles prestations, telles que le Ed Sheeran Asia Tour, The Script European Tour 2018 ou encore le concert de Placebo qui passait par la Halle Tony-Garnier dans le cadre de la tournée mondiale célébrant le 20e anniversaire de son premier album.

LE P’TIT DERNIER

Le N-Ray fait partie de la dernière N-Series, une gamme de systèmes légers et compacts composée de deux modèles : un line array à courbure constante, le N-APS et son sub dédié, le N-sub, et un système ligne source à courbure variable, le N-Ray, et son caisson de basse SCN-F, systèmes que nous aurons l’occasion de tester en situation le soir. N-Ray est une enceinte équipée de deux haut-parleurs 6,5” au néodyme, intégrant les innovations Coda de dernière génération : double diaphragme annulaire coplanaires (issus des précédents systèmes AiRay et ViRay), montage en chambre acoustique (DDP), coupleurs (Instafit Magnetic Coupler) aimantés pour une ouverture variable symétrique (90 et 120°) et asymétrique (105°), ainsi qu’une meilleure stabilité sur le plan horizontal. Les haut-parleurs de 6,5” bénéficient de la dernière technologie de refroidissement et de dissipation thermique DAC (pour Dynamic Airflow Cooling), qui permet de refroidir beaucoup mieux les haut-parleurs et donc de gagner en SPL avec une faible compression. Le baffle et les orifices de ventilation sont fabriqués à partir d’une seule pièce d’aluminium qui sert de refroidisseur à tous les blocs magnétiques. Plus les haut-parleurs sont sollicités, plus cela augmente le flux d’air dans les évents, évacuant ainsi plus de chaleur vers l’extérieur de la caisse.