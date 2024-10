Coda Audio présente la dernière-née de ses enceintes compactes à haut rendement : la HOPS7-Pro. La plus petite de la série HOPS-Pro offre puissance et flexibilité dans un design compact. C’est une enceinte type point source à haut rendement, avec une puissance élevée de 1 000 W (AES), dotée de deux haut-parleurs néodyme 16’’ à très faible distorsion et d’une compression à diaphragme annulaire de 1,75’’.

À l’image de la série, la HOPS7-Pro dispose du meilleur des technologies avancées de Coda Audio, comme le refroidissement dynamique (Dynamic Airflow Cooling) et le DS-FIR qui assure la compatibilité en phase avec tous les produits de la marque.