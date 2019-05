CODE LEI : MAIS ENCORE ? L’IDENTIFIANT MONDIAL OBLIGATOIRE POUR LES ENTREPRISES

LEI, trois lettres pour « identifiant d’entité juridique ». Créé afin d’améliorer la transparence sur les marchés financiers et protéger les investisseurs, ce code alphanumérique à 20 caractères est obligatoire depuis 2018 pour toute société qui souhaite investir dans des instruments financiers. Il regroupe des données sur les personnes morales concernées. Valable un an et renouvelable au plus six semaines avant sa date d’expiration, l’identifiant est à demander en ligne sur le site LEI France, après création d’un espace personnel et moyennant le versement de 70 € au titre des frais d’inscription, plus 50 € pour les frais de certification annuelle.

Attention : pour obtenir son LEI, l’entreprise devra effectuer une déclaration des relations financières ■