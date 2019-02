Chaque année depuis vingt-cinq ans, le parc du centre-ville accueille le Cognac Blues Festival. Malgré son nom, le festival convie à chaque édition des artistes aux horizons variés. Parmi eux cette année, Selah Sue, Alice Merton, Parov Stelar, James Blunt, Asaf Avidan, Beth Ditto, Sanseverino, ou encore Carlos Santana ! Une formidable affiche qui demande un accueil aux petits oignons ! Du côté technique, c’est la jeune société Astoria qui s’y colle cette année. Sacré défi quand on sait que, parti de rien, son gérant Denis Pelletier l’a créée il y a seulement dix ans ! Alors pour l’occasion, ce sont des poids lourds de l’audio pro qui viennent le soutenir. Avec d&b et Astoria, mais également Midas pour les consoles, l’union fait la force !

LE GSL BRETON AU PAYS DU COGNAC

Proximité géographique oblige, le festival Cognac Blues Passion utilise des systèmes d&b depuis près de quinze ans maintenant grâce à la complicité et l’implication de Philippe Lechelle, régional de l’étape et œuvrant au support technique de la marque. La rencontre était donc inévitable entre Philippe et Denis. Quelques années après, c’est le système GSL breton d’Eurolive (oui, encore !) qui est installé sur la scène principale pour le compte d’Astoria. Et ce n’est pas pour déplaire au public, ni aux techniciens, comme Michel Toledo, responsable du son façade de la grande scène.