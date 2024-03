Collaboration entre L-Acoustics et d&b audiotechnik

Cette alliance est un projet de développement conjoint d’une plateforme logicielle conçue pour révolutionner la configuration et la gestion des réseaux AVB Milan. L-Acoustics et d&b audiotechnik conçoivent ensemble cet outil qui répond à certains des défis freinant actuellement l’adoption à grande échelle de la technologie AVB Milan. Le logiciel sera une solution neutre et gratuite éliminant toute affiliation à une marque afin de favoriser son acceptation universelle. Cette collaboration reflète l’engagement des deux fabricants à éliminer les obstacles et à ouvrir la voie pour une adoption plus large de l’AVB Milan, une technologie de mise en réseau stable et ouverte.