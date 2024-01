Collaboration historique entre L-Acoustics et d&b audiotechnik

d&b audiotechnik et L-Acoustics, sociétés bien connues dans le domaine des technologies audio, ont uni leurs forces dans le cadre d’une collaboration visant à faire progresser les technologies et les outils de leur secteur d’activité. Le premier résultat de cette alliance est un projet de développement conjoint d’une plateforme logicielle conçue pour révolutionner la configuration et la gestion des réseaux AVB Milan.

Dans le cadre d’une évolution née de l’engagement commun des deux entreprises au sein de l’Alliance Avnu par rapport à une concurrence traditionnelle, L-Acoustics et d&b audiotechnik conçoivent conjointement cet outil qui répond à certains des défis freinant actuellement l’adoption à grande échelle de la technologie AVB Milan. Le logiciel sera une solution neutre et gratuite éliminant toute affiliation à une marque afin de favoriser son acceptation universelle. Cette collaboration reflète l’engagement des deux fabricants à éliminer les obstacles et à ouvrir la voie pour une adoption plus large de l’AVB Milan, une technologie de mise en réseau stable et ouverte.

Les deux sociétés croient en la fiabilité des hautes performances de l’AVB Milan pour améliorer l’art côté artiste et l’émotion côté public. Ce projet témoigne de leur volonté commune de faire progresser les normes technologiques dans le domaine des événements live professionnels. Si d&b audiotechnik et L-Acoustics sont à l’origine du développement initial, le projet encourage activement la participation d’autres contributeurs, en mettant l’accent sur l’inclusion et l’avancée collective du secteur.

L-Acoustics et d&b audiotechnik collaborent également avec SoundPLAN sur la question clé de la pollution sonore, en travaillant à la définition d’un format d’échange entre les logiciels des fabricants de matériel audio professionnel et les logiciels de simulation du bruit ambiant.

« Nos deux entreprises ont chacune des propositions de valeur individuelles pour nos clients, et nous continuerons à profiter d’une concurrence saine. Cependant, nous sommes également ravis de coopérer sur des normes techniques qui apporteront de la valeur à notre secteur », déclare Amnon Harman, PDG de d&b audiotechnik. « Cette nouvelle forme de concurrence d’un côté et de coopération de l’autre se traduit par des produits de meilleure qualité, des temps de développement plus courts et de meilleures fonctionnalités pour tous nos clients. »

« Cette collaboration innovante souligne notre engagement commun à faire progresser les technologies qui améliorent le workflow et procurent un lien mémorable entre l’artiste et le public, ainsi qu’une expérience sûre et confortable pour les équipes comme pour le voisinage », a déclaré Hervé Guillaume, PDG de L-Acoustics Group. « Ensemble, ces projets profiteront à la totalité du secteur et consolideront notre force collective. »

Milan Manager sera officiellement lancé à l’occasion d’Infocomm 2024.