MiD, distributeur des produits GLP depuis le mois de juillet 2025, annonce un partenariat avec SGroup pour accompagner l’évolution de son parc d’éclairage scénique. À partir de début 2026, SGroup intégrera progressivement différentes gammes de produits GLP, notamment les JDC2, la série X5, Creos et Mad Maxx, et collaborera avec MiD au développement de la marque en France. De gauche à droite sur la photo : Léon Van Empel, PDG de SGroup ; Stefan Wagner, directeur des ventes Europe pour GLP ; Yannick Abadie, directeur général de SGroup ; Julien Seillier, directeur commercial de MiD.