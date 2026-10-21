Segon Pulse-X est un système actif en deux éléments composé d’un caisson équipé de deux haut-parleurs de 10’’ et d’une colonne médium-aigu. Les deux voies sont séparées à 170 Hz et alimentées par un amplificateur de classe D de 1 000 W RMS. Le DSP embarqué, accessible depuis l’écran du panneau arrière, propose un égaliseur trois bandes, le réglage de la fréquence de coupure du grave et un retard ajustable pour l’alignement temporel de plusieurs systèmes répartis dans un même volume. Le panneau arrière intègre deux entrées combo XLR/jack et une sortie XLR de mixage. Les deux coffrets en contreplaqué, avec finition polyurée, représentent une masse totale de 36,8 kg. Le système fonctionne uniquement sur secteur.