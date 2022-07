Colonnes actives RCF NXL MK2

Destinées aux groupes de musiciens, aux DJs, aux clubs et aux sociétés de location, les NXL MK2 sont bi-amplifiées et offrent des niveaux de pression acoustique élevés. Elles existent en deux références. Plusieurs NXL peuvent également être couplées verticalement, avec ou sans angle de couplage, pour une couverture et une puissance accrues. La combinaison de transducteurs spécialement conçus, d’un traitement DSP avancé et de guides d’ondes à directivité constante, produit une couverture cohérente de la zone d’écoute avec un son sans distorsion. Les NXL s’associent aussi avec différents subs pour étendre la réponse en fréquence du système global. ■