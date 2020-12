COLONNES AUDAC LINO

Destinées aux environnements acoustiques difficiles, ces colonnes s’utilisent pour la voix et la musique d’ambiance. Ces références se positionnent en solution plus abordable que la série Kyra, mais avec plus d’ambitions que la série CLS. Les Lino existent en deux longueurs, en blanc et en noir et en versions basse impédance et 70/100 V. Des accessoires de montage sont disponibles, et les simulations se réalisent sur Ease Focus. ■