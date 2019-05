COLONNES YAMAHA VXL POUR SAINT-DENIS-SAINTE-FOY

La gamme des enceintes colonne Yamaha VXL a été exploitée pour optimiser la diffusion sonore dans l’église de SaintDenis-Sainte-Foy de Coulommiers (77). C’est la société MDS, sous la houlette de son directeur technique audio Pierre Vandekerckhove, qui a assuré l’installation de deux VXL1W-24 et quatre VXL1W-16s, complétées d’une paire de VXL1W-8s pour l’autel. Une matrice MTX3 (avec étage d’automix Dan Dugan, égalisation et gestion des délais par enceinte) est contrôlée par une surface DCP1V4S. Elle alimente les amplificateurs XMV4280 et P3500S. La couverture des enceintes, 170° à l’horizontale et très serrée à la verticale, a permis une optimisation de l’intelligibilité du message audio. ■