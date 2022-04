COLORado PXL Bar 16 est une barre lumineuse inclinable motorisée, prête pour l’extérieur, avec des capacités de zoom de l’étroit au large pour le pixel mapping. Cette barre lumineuse aux pixels mobiles dispose également d’un montage bord à bord transparent et comprend des gobos virtuels et des macros de mouvement avec un contrôle séparé des couleurs de premier plan et d’arrière-plan pour plus d’options de conception que jamais. Les supports Omega à fentes permettent d’accrocher rapidement et facilement le luminaire sur la structure. La COLORado PXL Bar 16 peut également être positionnée au sol, ce qui permet une variété d’angles d’éclairage. ■