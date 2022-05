Comédie Française

La salle est équipée d’un système LCR. Le cluster central a été ajouté récemment.

Sonomag : Au delà de la diffusion frontale en L-Acoustics, la salle est équipée de divers autres systèmes qui présentent un panorama de marques. On y retrouve du Nexo, du Meyer Sound, du K-Array et de l’Adamson. Cette diversité de signatures sonores ne pose-t-elle pas de problème à l’exploitation ?

N. F. : Ce panachage de marques est la conséquence de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, l’aspect historique. Comme pour le reste de l’équipement du théâtre, le renouvellement du matériel de sonorisation se fait de façon échelonnée. Un budget est alloué chaque année qui permet de mettre à jour une partie de l’installation. De fait, des matériels de plusieurs générations cohabitent pendant un certain temps sur le site.

Pour autant, il faut bien réaliser la spécificité des systèmes de diffusion installés dans un théâtre pour s’apercevoir que cette diversité de marque n’est absolument pas un handicap. Chaque système de diffusion est en effet la plupart du temps dédié à un contenu sonore qui lui est propre, la seule chose importante et d’avoir une solution de diffusion qui réponde aux besoins spécifiques liés à ce contenu sonore dédié.

Le système frontal L-Acoustics constitue l’élément principal. Il a fait l’objet d’un calage spécifique et très contraint par l’architecture du lieu. Nous n’avons par exemple pas pu installer les Syva low en complément des Syva précisément suivant les préconisations du fabricant. Il nous a fallu opter pour des compromis lié à nos contraintes d’implantation.

Le système implanté dans les cintres est par exemple utilisé en champ indirect, ce qui rend inutile un calage temporel précis. Nous y diffusons souvent des effets et le grave est assez sollicité. Nous avons pu acquérir deux X12 L-Acoustics et les avons jumelées avec les subs Adamson 215P dont nous disposions.

Nous retrouvons des X12 sur le plateau, avec une signature sonore comparable à celle du système des cintres, situé géographiquement dans la même zone. Sur un récent spectacle, nous avons par exemple fait le choix de considérer les X12 du fond du plateau comme le repère temporel global de la diffusion. Nous avons retardé le système principal et les autres enceintes pour les synchroniser avec ce repère.

Même si on peut raisonnablement considérer que des enceintes coaxiales comme les X12 ne sont pas optimisées pour être jumelées avec un système à base de Syva, on retrouve dans ces deux gammes la même pâte sonore, la couleur du fabricant.

Le plan draperies a été choisi en K-Array car la priorité était le faible encombrement de ces enceintes. Elles sont implantées dans des espaces qui sont très sollicités par les angles des décors, qui viennent souvent fermer le cadre de scène. Ces enceintes sont destinées à diffuser des effets qui doivent la plupart du temps être perçus comme hors du cadre de scène, comme l’aboiement d’un chien par exemple. La signature sonore de ce système n’a pas non plus l’impératif de se fondre dans celle des autres.

En fond de salle, on retrouve 20 enceintes Meyer. Deux UPM à l’orchestre et 16 MM4 sur les différents balcons. Le son qui alimente ces systèmes est stéréo, les enceintes sont regroupées entre elles à gauche et à droite. L’utilité de ce système et de pouvoir diffuser du son dans le dos du public, soit pour le surprendre avec un effet, soit pour l’envelopper dans le champ sonore. On comprend bien entendu que se préoccuper de sa mise en phase avec les autres systèmes serait vain et n’a de toutes façons aucun intérêt.