Avant toute embauche, il est important d’évaluer son coût réel et les éventuelles nouvelles obligations qu’elle entraîne pour l’entreprise.

Le coût d’un salarié ne se limite pas à son salaire. Il comprend également les cotisations et contributions sociales, calculées sur la rémunération et versées par l’employeur. Pour estimer le coût total (salaire, charges patronales et salariales), des simulateurs officiels sont disponibles.

Le salaire est fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sous réserve de respecter au minimum :

le Smic (1 867,02 € brut mensuel au 1er juin 2026 sur la base de 35 heures hebdomadaires) ;

ou, si elle est plus favorable, la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable.



Pour identifier la convention collective de l’entreprise, le ministère du Travail met à disposition un simulateur. Le site du Code du travail numérique permet également de vérifier le salaire minimum applicable.

L’employeur doit par ailleurs respecter les principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que l’interdiction de toute discrimination salariale.

Enfin, l’embauche d’un salarié peut modifier les obligations de l’entreprise en fonction de son effectif (mise en place de certaines instances, obligations sociales ou administratives, etc.). Des simulateurs officiels permettent d’identifier les règles applicables et d’anticiper les conséquences d’un recrutement sur les obligations de l’employeur.