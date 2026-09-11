Une cyberattaque peut désorganiser rapidement une entreprise. Au-delà de la réponse technique, la communication constitue un enjeu majeur pour informer les parties prenantes, préserver la confiance et limiter les conséquences de la crise. La communication de crise cyber présente des spécificités liées à la nature des attaques et au vocabulaire technique. Toutefois, elle repose avant tout sur les principes fondamentaux de toute communication de crise :

anticipation, organisation, réactivité et transparence.

Pour accompagner les organisations, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié le guide Anticiper et gérer sa communication de crise cyber, destiné à fournir des recommandations opérationnelles pour préparer et piloter la communication en cas de cyberattaque. Illustré de retours d’expérience et de dix fiches pratiques complétées par une checklist, il présente les bonnes pratiques à adopter ainsi que les erreurs à éviter. Ce guide s’adresse aux professionnels de la communication (directeurs ou chargés de communication, agences spécialisées), mais également aux autres acteurs susceptibles d’assurer cette mission en situation de crise, tels que les secrétaires généraux, directeurs de cabinet ou juristes.

Une crise cyber se caractérise par une perturbation majeure du fonctionnement d’une organisation provoquée par une ou plusieurs cyberattaques (rançongiciel, attaque par déni de service, compromission de données, etc.). Elle peut entraîner un arrêt d’activité, une indisponibilité des services, des pertes financières importantes ou une atteinte à l’intégrité des données, nécessitant la mise en œuvre d’une gestion de crise spécifique. Le guide Anticiper et gérer sa communication de crise cyber s’inscrit dans la collection « Gestion de crise cyber » de l’ANSSI, qui comprend également les guides Organiser un exercice de gestion de crise cyber et Crise d’origine cyber : les clés d’une gestion opérationnelle et stratégique. Ensemble, ces publications offrent un cadre méthodologique pour préparer les organisations à faire face aux incidents de cybersécurité.

La version actualisée du guide, publiée en juin 2026, ainsi que les fiches de bonnes pratiques recommandées par l’ANSSI, sont disponibles sur le portail MesServicesCyber.