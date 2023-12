Comment résilier un contrat en ligne ?

Depuis la loi du 16 août 2022, les consommateurs peuvent résilier en ligne les contrats de consommation qu’ils ont conclu avec un professionnel. Il peut s’agir de contrats d’assurance, de fourniture d’électricité ou de gaz, de téléphonie ou d’Internet, de transport, d’une salle de sport, d’un site de rencontres ou encore d’un éditeur de journaux en ligne.

Trois étapes simples sont nécessaires pour résilier : tout d’abord, repérez et cliquez sur le lien qui mentionne une phrase du type « résilier votre contrat ». Indiquez ou confirmez les informations souhaitées pour que le professionnel puisse identifier le contrat à résilier (vos nom et prénom, votre adresse e-mail ou postale à défaut, votre numéro de client ou de contrat, la date de résiliation souhaitée et, s’il s’agit d’un contrat de service de communications électroniques, la ou les lignes concernées par cette résiliation).

Ensuite, vous accédez à une page récapitulant votre résiliation, qui vous permet de vérifier ou modifier les informations fournies.

Pour finir, vous cliquez sur la phrase du type « notification de la résiliation ». Une confirmation de réception de cette demande de résiliation doit vous parvenir. Ce document vous indiquera les conséquences de la résiliation et la date à laquelle le contrat prendra fin.