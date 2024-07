Pour accéder à certains secteurs de Paris, sécurisés pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, du 18 au 26 juillet, il sera obligatoire pour toute personne âgée de plus de 13 ans de disposer d’un laissez-passer numérique. Pour obtenir le QR code nécessaire, gratuit, individuel et nominatif, rendez-vous sur la plateforme Anticiper les Jeux.

Vous devrez communiquer une photo d’identité, les copies d’un justificatif d’identité, du certificat d’immatriculation et le numéro d’immatriculation s’il s’agit d’une demande liée à la conduite d’un véhicule motorisé, et selon votre situation, un justificatif de domicile, d’hébergement temporaire, de travail ou de visite dans la zone (réservation de musée, de restaurant, de spectacle…). Pour ceux qui ont besoin d‘un laissez-passer pour exercer leur activité professionnelle, il faudra fournir un contrat de travail, une lettre de mission, une attestation employeur avec la mention de l’employeur et l’adresse d’exercice de l’activité dans le périmètre de sécurité ou une carte professionnelle.

L’employeur peut faire une demande pour ses salariés sans que leur nombre excède 15 par demande. Une fois le QR Code délivré, il vous sera possible de la présenter sur votre téléphone ou au format papier. Attention, les règles d’accès seront différentes selon que vous serez à pied, à vélo ou à bord d’un véhicule motorisé, mais également suivant le périmètre concerné : le gris situé le long et aux abords immédiats de la Seine interdira l’accès à tous les véhicules entre le 18 et le 26 juillet inclus, sauf dérogations, mais autorisera les piéton, vélos ou trottinettes à circuler sur présentation du QR Code ou d’un billet d’accès aux festivités.

Le périmètre rouge situé autour du périmètre gris permettra aux mêmes piétons et vélos de circuler librement, les véhicules motorisés étant également interdits d’accès sauf dérogations ou sur présentation cette fois d’un justificatif et non d’un QR Code aux points de contrôle. Pour les usagers des transports publics, pas besoin de QR Code, mais les stations du périmètre seront fermées pour les métros ou déviées pour les bus.

Enfin pour passer de la rive gauche à la rive droite entre le 18 et le 26 juillet, il faudra utiliser le pont d’Austerlitz en amont et le pont d’Iéna en aval. Une fois les cérémonies d’ouverture terminées, les périmètres de sécurité ne concerneront plus que les abords immédiats des sites des épreuves des Jeux olympiques qui ne seront accessibles qu’aux détenteurs d’un billet spectateur ou d’une accréditation Paris 2024.