Comment se déplacer durant les JO 2024

Les Jeux olympiques qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024, suivis du 28 août au 8 septembre 2024 des Jeux paralympiques, vont avoir un impact sur l’organisation de nos déplacements. Afin d’anticiper au mieux, puisqu’environ 800 000 personnes sont attendues au quotidien durant ces périodes, le ministère des Transports met à disposition des usagers anticiperlesjeux.gouv, un site complet d’informations pratiques et de conseils pour s’organiser.

Plusieurs informations sont proposées en fonction de votre statut et de ce dont vous avez besoin : professionnel, particulier ou collectivité, localisation des jeux, offre de transport, actualités relatives à l’événement, cartes interactives, mais aussi FAQ (particuliers/professionnels) qui répondent à toutes questions comme par exemple : « Comment m’organiser pour mon déménagement pendant les Jeux » ; « En cas d’urgence, mon logement est-il accessible par une tierce personne s’il est situé dans le périmètres des compétitions » ; « Quelles restrictions de stationnement pour les abonnements résidentiels » ; « Pourrai-je recevoir des colis durant cette période » ; « Comment accéder aux sites de compétition » ; « Comment préparer les livraisons relatives à mon activité professionnelle prévues pendant les Jeux »…

Enfin, des outils pratiques sont proposés pour les particuliers : cartes interactives des impacts dans les transports en commun et sur les routes en Île-de-France, permettant de visualiser les périmètres de sécurité des sites de compétition et les prévisions de fréquentation par ligne et par gare, de manière quotidienne et en temps réel, avec proposition d’itinéraires alternatifs mais aussi conseils pour optimiser les déplacements. Pour les professionnels et les collectivités, un outil va être créé afin de mettre en place un plan d’actions personnalisé en lien avec votre activité, des conseils et des modèles de document pour communiquer auprès de vos publics.

Enfin les JO étant organisés sur 25 sites en Île-de-France, huit agglomérations en région et Tahiti,

pour chaque lieu de compétition, le calendrier des épreuves, les informations sur les transports en commun, les perturbations prévues avec des itinéraires alternatifs, le point trafic sur les aéroports, les routes, le transport à vélos et les pistes cyclables, sur les parkings et le stationnement dans la zone concernée, sont proposés.