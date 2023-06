Après plus de 10 ans à travailler en tant que technicien-intégrateur, Cyril Fradet intègre l’équipe de CSI en tant que commercial lumière et vidéo. Il est chargé du secteur Nord-Est et remplace Tristan Kislig, qui prend la direction des ventes en France.

Vous pouvez joindre Cyril par mail à l’adresse cfradet@csi-audiovisuel.com ou par téléphone au 06 80 38 90 92.