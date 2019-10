Communiqué de presse Novelty

COMMUNIQUÉ | Novelty officialise son implantation au Moyen-Orient

NOVELTY exporte son savoir-faire à l’international et accompagne ses clients jusqu’au bout du monde. L’objectif est que le client retrouve un savoir-faire et une qualité de service identiques dans chaque agence NOVELTY.

Comme nous vous l’avions communiqué en juillet dernier, c’est désormais officiel.

La Direction de NOVELTY France est très heureuse d’annoncer la signature de la reprise de la société IRIS.

IRIS intègre donc NOVELTY France en tant que filiale et devient NOVELTY Middle East avec

Jacques de La GUILLONNIÈRE Président, Olivier HAGNERÉ Directeur Général et Serge HUBER en tant que Directeur de ces 2 nouvelles agences implantées à Dubaï et Dammam.

NOVELTY vient en support logistique et technique avec l’investissement dans de nouveaux matériels comme 100 m² de mur LED 3.9 dont 40m² de dalles incurvées, mais aussi des vidéoprojecteurs, du son L-Acoustics, des projecteurs asservis, sans oublier tous les éclairages sur Rail et à Led tellement appréciés sur les prestations de nos clients « luxe ».

Toutes ces références viennent bien entendu compléter le parc déjà en place et permettront d’enrichir les prestations à venir dont certaines sont déjà en cours. Le matériel ne faisant pas tout, il est important de souligner la qualité et l’engagement des équipes en place qui restent les mêmes et vont s’étoffer.

Nous souhaitons la bienvenue à l’AGENCE NOVELTY MIDDLE EAST au sein de la grande famille NOVELTY, avec un avenir rempli de beaux événements !

N’hésitez pas à contacter nos équipes commerciales sur place :

Serge HUBER | Responsable Agence Middle East

+971 55 506 1788 pour Dubaï | +966 53 781 5484 pour Dammam | s.huber@novelty-me.com.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.novelty-group.com.

Jacques de La GUILLONNIÈRE

Président Fondateur

Contact pour toute information :

Jessica CHAILLOUX | j.chailloux@novelty.fr | +33 6 83 98 59 58.