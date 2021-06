COMMUNITY R.35COAX

Exploitable en passif en haute ou basse impédance et IP 55, la R.35Coax est équipée d’un haut-parleur coaxial 10”, d’une compression de 1,25” et d’une lyre d’origine. Issue de la R Series, cette enceinte est optimisée pour diffuser la voix parlée avec intelligibilité, accompagnée ou pas d’une musique d’ambiance. Elle ouvre à 90° conique symétrique par guide d’onde et permet de projeter un message parlé à plus de 20 m malgré sa taille compacte. Cette solution promet discrétion et facilité de mise en œuvre pour un prix abordable. ■

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.sequoia.audio