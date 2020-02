COMO VA VTX ?

La Halle d’Iraty de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), à l’origine un complexe de convention d’une superficie totale de 8 000 m2, se compose d’un espace extérieur d’exposition et de deux halls polyvalents communicants. Event Live Group a créé un espace dédié à l’occasion d’une représentation de Catherine Ringer. Pour transformer ce lieu en salle de concert, le prestataire a déployé son système de diffusion JBL VTX-A8 dans une configuration composée de 14 enceintes VTX-A8 et neuf subwoofers VTX-B18 par côté, quatre enceintes VTX-F12 et six subwoofers VTX-B18 en front fill, l’ensemble amplifié par cinq Crown Vrack 4. La lumière arborait aussi les couleurs de Vari-Lite avec sept VLZ Profile installés au-dessus de la scène. ■