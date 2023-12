Compatibilité micro BP3600 Audio-Technica et Flux::

Spat Revolution version 23.08 prend en charge le microphone audio immersif Audio-Technica BP3600, ce qui permet de capturer et de mixer une image audio tridimensionnelle. Cet ensemble de huit canaux offre une grande spatialité et une séparation contrôlée que l’on ne retrouve pas dans d’autres microphones audio immersifs tout-en-un. Spat Revolution permet de positionner dans l’espace les objets sources entrants – tels que la capture Audio-Technica BP3600 – à l’aide d’une interface graphique intuitive. Conçu pour s’intégrer dans pratiquement n’importe quel flux de travail et avec une automatisation complète des sources et de tous les paramètres de spatialisation.