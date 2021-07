COMPLÉMENT DE GLL EASE FOCUS 3 CHEZ RCF

RCF ajoute régulièrement de nouveaux fichiers GLL pour le logiciel de simulation acoustique pour la modélisation 3D d’arrays, de sub-arrays, de colonnes à contrôle de directivité et de haut-parleurs conventionnels point source. Chaque enceinte est décrite dans un fichier GLL, qui contient les propriétés mécaniques, électroniques et acoustiques du système électro-acoustique. Les fichiers GLL pour les haut-parleurs RCF peuvent être téléchargés à partir du site du fabricant, sur chaque page de produit, dans la section Logiciel/GLL. Les derniers ajouts portent sur les modèles Compact-M Series, MR 40/50, MF 33 et WMF 33. ■