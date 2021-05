CONCEPT AUDIOVISUEL MUTUALISÉ

A travers un large réseau de concessionnaires, l’entreprise RCM représente la marque Mercedes-Benz dans l’Ouest et les Hauts-de-France. Nommées Saga, ces différentes concessions reproduisent le même concept audiovisuel que le siège, le tout géré par l’intégrateur Private Solution. Ce dernier utilise des systèmes de sonorisation JBL avec une amplification Crown, en intérieur et en extérieur. Le traitement DSP de l’ensemble des salles est pris en charge par des processeurs programmables BSS Blu100 pilotés en Crestron à partir de tablettes. Les intervenants disposent de microphones sans fil AKG WMS470 et la mise en lumière du hall d’entrée pour les événementiels est assurée par 16 Servo Color 4K de Starway. ■