CONCEPT GROUP TRANSFORME LE THÉÂTRE CRAVEY

Située près du bassin d’Arcachon, l’ancienne salle de bal Pierre-Cravey de la ville de Teste-de-Buch a été totalement transformée de façon moderne et élégante, pour être rebaptisée « Le Théâtre Cravey ». L’ensemble du cœur technologique du bâtiment a été repensé par la société bordelaise Concept Group, qui s’est chargé du système d’éclairage mais aussi de la sonorisation. Pour la lumière, on compte entre autres dix projecteurs découpes Ovation E-930VW et dix Colorado 2-Quad Zoom de Chauvet Professional, dont les découpes et les wash représentent une partie importante du kit d’éclairage de par leur utilisation différente selon le spectacle présenté. ■ @_concept_group_