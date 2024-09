Le festival Solidays qui s’est déroulé du 28 au 30 juin 2024 à l’hippodrome de Paris Longchamp a bénéficié d’une mise en lumière par le concepteur Aldo, qui déclare à propos du Sol I : « Outre l’accès à la trichromie additive, on notera le fait de ne pas avoir besoin d’en mettre deux en séries, c’est un vrai plus. La consommation est amoindrie, 250 W de LED uniquement, et enfin, il est IP65 ! En usage extérieur, le gain en termes de maintenance est énorme. Outre une exploitation en blinder, nous l’avons aussi utilisé dans le 7e art sur un décor, mais il trouvera certainement sa place dans beaucoup d’autres usages grâce aux possibilités rapides de faire des formes lumineuses différentes. »