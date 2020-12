CONCERT DISTANCIÉ AVEC L-ACOUSTICS

The Caverns est un amphithéâtre souterrain naturel situé au pied du plateau de Cumberland, dans la vallée de Pelham, au Tennessee. Cette année, comme toutes les autres salles de concert, ce site préhistorique a dû fermer. Cela n’a pas empêché Jason Isbell and The 400 Unit de se produire sous une forme respectant les précautions sanitaires. Le public a pu écouter leurs concerts à partir de « pods » distanciés – des sections séparées pour deux, quatre ou six membres de la famille, ou des amis. La sonorisation principale comportait des stacks de quatre enceintes L-Acoustics K1 sur cinq K2, avec deux enceintes Kudo en front fill, plus quatre groupes de trois SB28 configurés en mode cardioïde. ■