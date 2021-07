CONCERT POUR LES SOIGNANTS

C’est dans le petit amphithéâtre du Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim (Moselle) que s’est tenu un concert organisé par le département à l’intention des soignants. Prestataire partenaire de cette soirée, Nikos Magie Events a réalisé une scène avec un éclairage en Starway comprenant six Servo Color 4K, quatre Mini Vega, huit barres Ariane 1430FC et quatre PcKolor DW, ainsi qu’un système de diffusion JBL composé de quatre EON 610 en satellite de deux subwoofers EON 618S, complété par quatre retours EON 610, un ensemble de microphones AKG Drum Set Session pour la prise de son batterie et une boîte de direct AR133 de BSS pour le violoncelle électrique de Bumcello. ■