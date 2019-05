CONDUIRE À L’ÉTRANGER : MODE D’EMPLOI

C’est sur le site servicepublic.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à la conduite à l’étranger : faut-il un permis international pour conduire en Europe ?

Dans d’autres pays étrangers ? Quelles démarches fautil effectuer avant de partir ? Sur place ? Des précisions vous seront données en fonction de votre situation personnelle, de la durée et du lieu de votre séjour, mais aussi sur la législation en matière d’infractions et de sécurité routière de votre destination. Des pages utiles et efficaces. ■