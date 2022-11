Conférence Audiopole

Audiopole propose maintenant un système de conférence. La gamme AU-CONF est dotée d’une centrale pour alimenter et gérer jusqu’à 90 postes filaires – jusqu’à 5 200 postes avec des unités d’extension. La connexion se fait via câble standard CAT5/6. Les réglages permettent entre autres de limiter le nombre d’intervenants (1/2/4/6), de prioriser le poste président, de voter, ou de régler le DSP intégré. L’enregistrement numérique est intégré sur clé USB. Les postes ont une surface tactile avec un bouton Mic On/Off, et intègrent deux haut-parleurs et une prise casque avec réglage de volume. Livré sans micro (col de cygne en option). ■