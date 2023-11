Showgear, fournisseur de matériel scénique, de consommables et d’accessoires, présente ses confettis biodégradables. Plus respectueux de l’environnement, le produit est inscrit dans une démarche écologique, et constitue une avancée vers un avenir plus durable. Ces confettis garantissent une décomposition complète dans le sol, et sont ignifugés.