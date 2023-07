Le Confidea GO G4 est un poste de conférence sans-fil simple, basé sur l’unité de conférence sans-fil Confidea Flex G4, sans écran. Il convient aux utilisateurs ne nécessitant pas de fonctionnalités supplémentaires pour les réunions. Son installation est rapide et facile. Le système se connecte à n’importe quelle plateforme distante et reste opérationnel sans avoir besoin de se reconnecter au point d’accès. Il offre jusqu’à 12 heures d’autonomie grâce à sa gestion intelligente de la batterie. De plus, il dispose d’un deuxième lot de batteries en réserve, évitant ainsi les situations d’indisponibilité.

