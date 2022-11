Connect-1504 LEA

La famille des amplificateurs Connect Series s’agrandit avec l’arrivé du Connect-1504. Ce modèle à quatre canaux délivre 1 500 W par canal (sous 2, 4 et 8 ohms, ainsi qu’en 100 V). Il est disponible dans les versions Network Connect et Dante Connect. Comme les autres produits de la gamme, on retrouve trois façons de se connecter à l’amplificateur pour le contrôle, la gestion et la surveillance : en utilisant le point d’accès Wi-Fi intégré, en le connectant à un Wi-Fi existant ou en filaire au réseau local. Il offre aussi la connectivité au Cloud pour le contrôle et la surveillance depuis n’importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette). ■