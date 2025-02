Ce connecteur est conçu et spécifié pour les diverses applications extérieures. Il se distingue par ses hautes performances, sa durabilité et sa sécurité. Ses caractéristiques de conception ultra-robuste avec une capacité de rupture CBC comprennent le mécanisme de verrouillage rapide, empêchant le connecteur d’être accidentellement détaché, la capacité à se brancher sous charge, et la douille unique de décharge de traction. Tous ces éléments font du powerCON True1 un produit particulièrement adapté aux environnements extérieurs où la fiabilité et la sécurité de l’alimentation électrique sont primordiales.