Ces cursus sont sanctionnés par un certificat interne ou un DNOP (Diplôme national d’orientation professionnelle), l’ancien DEM, qui reprend un référentiel national en laissant une certaine liberté aux régions pour en aménager le contenu.

L’ancrage profond de ces formations « métiers du son » dans l’univers musical exigeant des conservatoires est indéniable. Inutile donc d’espérer intégrer ces cours sans un solide bagage musical, bien qu’il ne soit plus nécessairement classique. Les conservatoires évoluent. Après avoir accepté le jazz, ils tendent aujourd’hui la main aux musiques amplifiées.

Au-delà des exigences musicales, une indéfectible motivation, évaluée pendant le concours d’entrée, est indispensable. Le Cepi ne cherche pas à sensibiliser des musiciens interprètes à la technique, ni à former des techniciens purs, mais vise à initier des musiciens accomplis aux techniques du son.

Le cœur de l’apprentissage est l’ingénierie aux sens techniques et artistiques ; sonorisation et/ou enregistrement, direction artistique et postproduction. L’importante différence avec des cursus tels que le BTS Métiers de l’audiovisuel option Métiers du son réside dans l’interaction constante avec les artistes. L’élève n’est pas un technicien exécutant mais bien un membre à part entière de l’équipe de production artistico-technique.