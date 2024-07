Argo Lite dispose d’une seule rangée d’écrans permettant une économie appréciable et un gain de place. Chaque écran peut être basculé pour visualiser les traitements ou pour afficher des bargraphs, ceux-ci étant toujours disponibles à côté du fader. Le Core couplé à la console est au choix l’ImPulse 5U gérant jusqu’à 2 384 voies et bus, ou l’ImPulse One gérant jusqu’à 672 voies et bus.