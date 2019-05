CONSOLE COMPACT NX 2 DE OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS

Dotée de nombreuses fonctionnalités professionnelles, la NX 2 contient un processeur qui lui permet des temps de démarrage rapides, un fonctionnement instantané et la capacité de traiter directement 64 univers. La NX Wing est l’extension USB qui fournit une surface physique pour faire fonctionner Onyx en traitant jusqu’à 128 univers, et ce, sur tous types d’ordinateur. Le logiciel Onyx, entièrement mis à jour, est livré avec chaque console de la série NX. Sont également inclus une licence Capture et le téléchargement de la dernière version de Capture Solo après une simple inscription en ligne. ■