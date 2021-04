CONSOLE COMPACTE DIGICO QUANTUM 225

Le fabricant souhaitait proposer la puissance des Quantum dans un format compact, flexible et pouvant répondre aux multiples besoins d’aujourd’hui. Accompagnée du module DQ-Rack équipé en Dante, elle s’intègre dans un réseau AoIP. Associée au MQ-Rack, elle échange ses signaux au très répandu format MADI. La Quantum 225 dispose de 72 canaux d’entrée et de 36 bus de sortie, plus le Master et une matrice 12×12. Dotée des outils de la gamme Quantum, tels que le channel strip Mustard, le Spice Rack, le Nodal Pro-cessing et le True Solo, elle se distingue par des arceaux de fixation polyvalents qui permettent de disposer à gauche de la console un écran supplémentaire, un processeur Klang ou un PC portable. ■