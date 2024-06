La console d’éclairage Avolites Diamond 7 (D7) est une solution de contrôle puissante, flexible et facilement transportable. Elle répond aux exigences d’éclairage pour les spectacles, les concerts et les événements. Deux versions ont été dévoilées – la D7-215 et la D7-330 – toutes deux fonctionnant sur le logiciel Titan v17 d’Avolites.

La version compacte D7-215, avec ses deux écrans tactiles et ses faders motorisés, se révèle facile à transporter. La D7 a également été saluée pour son design ergonomique et son prix compétitif. Fabriquée au Royaume-Uni, le modèle est déjà très demandé sur le marché des festivals.