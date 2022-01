Console SSL Live V5.0 et logiciel SOLSA

Destinée aux tournées, à l’intégration et aux événements de grande échelle, la Live V5.0 ajoute un DSP évolutif « Plus Processing Packs » aux consoles L450 et L650 existantes et à venir. Ces packs offrent aussi des ressources DSP supplémentaires pour les consoles SSL Live L100, L200, L350 et L550, ajoutant une plus grande flexibilité et des applications plus larges aux propriétaires de produits SSL Live existants. S’appuyant sur l’intégration L-ISA disponible depuis Live V4.11, Live V5.0 et le soft SOLSA proposent des solutions de contrôle intégrées pour l’application de spatialisation immersive Meyer Sound Spacemap Go, mais aussi Shure ULX-D et Axient Digital Mic Control. La configuration L450 et L650 inclura la banque de faders triple largeur, que l’on trouve déjà sur la console L200. Des pans coupés pour les écrans externes sont également intégrés pour aider à maintenir la vue sur l’artiste et la scène, créant deux zones d’intérêt distinctes pour l’opérateur. Toutes les nouvelles consoles L100, L200, L350 et L550, à partir de la sortie de Live V5.0, seront livrées équipées des nouvelles fonctionnalités « Plus ». Pour plus d’informations sur l’ajout d’un pack de traitement Plus à votre inventaire SSL Live existant, contactez Algam Entreprises. ■