Couteau suisse du mixage dans le monde moderne

Chez le fabricant japonais, on connaît les consoles analogiques MG, déclinées en de multiples formats, tout comme la récente DM3, numérique et à l’ergonomie de petite grande console. Les MGX se positionnent en chaînons manquants entre ces deux catégories, mais pas seulement. Un ensemble de fonctionnalités inédites chez Yamaha apparaissent, que nous avons pu découvrir en avant-première.

Une gamme de huit modèles

Reprenant en partie le logiciel d’exploitation de la DM3, les consoles MGX se positionnent comme l’entrée de gamme des mixeurs numériques de la marque aux diapasons. La gamme est déclinée en versions MGX 12, avec douze canaux d’entrée et sa grande sœur MGX 16. À noter que les deux consoles, qui sont proposées de base dans les teintes classiques sombres de l’univers de la prestation, sont aussi disponibles en blanc. So chic !

MGX 12 et MGX 16 sont à leur tour déclinées en versions MGX V, le V indiquant la présence d’une entrée sortie vidéo sous la forme de ports HDMI. Nous détaillerons cette fonction.

Un bref calcul nous indique donc une gamme comportant à ce jour huit modèles. Le fabricant nous confie qu’elle sera enrichie de références URX, qu’il nous restera à découvrir.

Couteaux suisses audio

Ces consoles se veulent polyvalentes. On peut les choisir pour de petites prestations live, pour réaliser du podcast, dans un environnement de production, vidéo, ou encore en installation.

Simples à utiliser, elles s’adaptant aux attentes et au niveau de compétence du technicien d’exploitation Dans la fenêtre des paramètres, il est en effet possible de choisir entre deux modes d’opération. L’un dénommé Simple, propose la préconfiguration du pupitre suivant des usages définis tels que le live, le streaming ou l’enregistrement multipiste. Lorsqu’on lance le setup, on se retrouve face à une vidéo pas à pas qui permet véritablement à tout technicien débutant d’utiliser la console. Après un aperçu global de l’interface utilisateur et des connexions, chaque tranche bénéficie d’une aide aux réglages. Type de capteur, type de source, configuration du gain et du fader et reverbe. Une aide contextuelle qui prend par la main l’utilisateur novice de bout en bout.