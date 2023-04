Consoles compactes Yamaha DM3

Yamaha vient de dévoiler deux nouvelles consoles numériques compactes polyvalentes :

la série DM3 comprend un modèle standard (DM3S) et un modèle compatible Dante (DM3). Fabrication haut de gamme, fonctionnement à 96kHz, grand écran tactile multipoint, 8+1 faders motorisés, applications iOS et Android, 16 entrées et huit sorties analogiques, interface audio USB 18×18, MIDI et OSC : elles s’adressent autant à la sonorisation qu’à l’enregistrement, au streaming ou même à l’intégration grâce à l’interface Dante et au pilotage à distance via ProVisionaire.

Un concentré de fonctionnalités et de puissance sans équivalent dans 6,5 kg !

Découvrez la DM3 en vidéo :