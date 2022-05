Constellation Meyer Sound

Le Constellation permet un contrôle actif du comportement acoustique de la salle. Des capteurs microphoniques, majoritairement pendus au plafond et orientés vers les artistes d’une part, vers le public d’autre part, captent le son ambiant. Les signaux alimentent le processeur de traitement avant de se retrouver diffusés dans la salle via un grand nombre de haut parleurs répartis.

Situé à Ingelheim am Rhein, le kING a été choisi pour accueillir les invités. Assez mate acoustiquement, la salle principale d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes est en effet équipée d’un système Constellation à demeure, permettant à l’espace d’adapter son comportement acoustique au spectacle ou à l’événement qui s’y déroule. Le kING peut ainsi proposer une programmation artistique très éclectique, mais aussi organiser des conventions et autres événements institutionnels dans les meilleures conditions de confort pour les intervenants et les spectateurs.

L’une des particularités du Constellation est de permettre un contrôle très précis du comportement acoustique de la salle, bien au-delà du simple temps de réverbération.

Les équipes de Meyer Sound ont en effet analysé les besoins en communication utiles au parfait déroulement d’un événement, qu’ils résument en quatre points. Les artistes ou intervenants doivent s’entendre sur scène, le public doit se sentir impliqué dans la performance, les membres du public doivent pouvoir communiquer entre eux et les artistes doivent percevoir les réactions du public. Or la polarisation acoustique unidirectionnelle habituelle, de la scène vers la salle, ne suffit pas à assurer cette communication à quatre niveaux. Constellation permet d’obtenir ces passerelles entre les espaces de la salle tout en préservant une parfaite authenticité du message sonore.

La démo

Pour la démonstration, cinq musiciens étaient présents sur scène, un quatuor à cordes plus un trompettiste. Le tango d’Isaac Albéniz, la polka pizzicato des frères Strauss, Don Pasquale de Donizetti, puis « Take it With Me », une chanson guitare-voix de Tom Waits… autant de moments musicaux durant lesquels il a été possible d’écouter avec et sans le traitement Constellation, en faisant varier des paramètres, la proportion entre les premières réflexions et la réverbération par exemple.

À l’issu, une séance de questions-réponses a prouvé la curiosité de l’assistance envers le procédé, l’exploitation d’une telle installation et les détails du setup – le kING est équipé de 32 microphones, 181 haut-parleurs, 14 processeurs D-Mitri dont 3 processeurs D-VRAS.

Où trouve-t-on des systèmes Constellation ?

Plus de 150 installations existent dans le monde, principalement en Asie, en Europe du Nord et sur le continent nord-américain. La plupart équipent des grandes salles ou de sites avec spectacles récurrents, comme on peut en trouver à Las Vegas ou dans des parcs d’attraction de l’Extrême-Orient. La tournée « Star Wars en concert » est elle aussi équipée d’un Constellation, qui transforme tout lieu en bulle acoustique immersive.

En France, plusieurs Constellation sont utilisés, mais seul un l’est dans une salle ouverte au public, au Vendéspace situé près de La Roche-Sur-Yon, une salle polyvalente de 4 100 sièges accueillant tout aussi bien des événements sportifs que des spectacles symphoniques. Dans tous les cas, le système Constellation contribue efficacement à la perception intelligible du son par l’ensemble des spectateurs.