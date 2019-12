CONTACT ET ADAMSON À L’ABORDAGE !

L’édition 2019 de l’Armada, qui rassemblait en juin des voiliers venus du monde entier, a accueilli l’Hermione, une réplique de la frégate La Fayette qui embarqua en 1780 pour aller combattre aux côtés des insurgés américains en quête d’indépendance. La Région Normandie offrait chaque soir aux spectateurs une série de concerts gratuits, avec Magic System, Bénabar, Claudio Capéo, Feu! Chatterton, et bien d’autres. La société Contact a déployé l’ensemble du dispositif de diffusion de la grande scène avec 54 E15, 24 E12 et 22 S10. Pour les renforts de graves et les infras, 24 E219 et 18 E119. Au plateau, 16 wedge monitors M15. L’amplification de l’ensemble était assurée par 47 amplis PLM20K44 et huit PLM12K44. ■