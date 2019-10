Pour être plus proche de ses clients, et à leur demande, une agence ouvre à Rouen. Contact est spécialisée en son, éclairage, distribution électrique, structure et image en location-prestation et en vente-intégration depuis vingt-cinq ans. ■

Contact, agence de Rouen :

ZA de Caillemare – 27310 Saint-Ouen-de-Thouberville

Tél. : 02 32 56 54 08

E-mail : rouen@contact-ste.com