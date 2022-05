Contrik, marque du groupe Neutrik

Avec une gamme de produit comprenant principalement des boîtiers de distribution secteur équipés de prises Neutrik Powercon, de prise secteurs Mennekes, ces boîtiers disposent de versions d’installation ou pour l’événementiel : étanches, robustes, résistants au feu, et bénéficiant de facilités d’accroche. Des systèmes de liaison et distribution équipotentielles de terre facilitent le raccordement des équipements de scène (scène, pont, praticables) et assurent la sécurité des personnes.

Ce système est basé sur la norme allemande Din15700 et permet aux acteurs de respecter la norme Française NF 15-100. Enfin, on retrouve des cordons secteurs équipés de Powercon Neutrik, de fiches secteurs et de câbles Titanex HO7RNF. ■

Site : Contrik.com